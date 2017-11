Ein souverän verwandelter Foulpenalty von Franco di Santo (17.) sowie ein Tor des Österreichers Guido Burgstaller (78.) entschieden die Partie in Gelsenkirchen. Dank dem siebten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und nur drei Gegentoren kletterte Schalke in der Tabelle damit erstmals seit fünf Jahren auf Platz 2 und ist damit der erste Verfolger des souveränen Leaders Bayern München.

Der Erfolg Schalkes gegen den limitierten Tabellen-15. stand nie zur Debatte. Zu gut verteidigt das Team aus dem Ruhrpott inzwischen, zu clever verhält es sich in Ballbesitz. Die Handschrift des 32-jährigen Trainers Domenico Tedesco ist nach 12 Spieltagen deutlich erkennbar.

Der Jung-Stratege an der Linie hat sich in einem lauten und schwierigen Umfeld Respekt verschafft - teilweise auch mit unpopulären personellen Massnahmen. Den Abgang des beliebten Ex-Captains Benedikt Höwedes forcierte der Deutsch-Italiener ohne einen Ansatz nostalgischer Verklärung. Und im Fall des jugendlichen Hoffnungsträgers Breel Embolo gab der Trainer bereits mehrfach seinen Tarif durch; der Schweizer ist vorläufig nur ein hoch dotierter Joker. Gegen den HSV wurde er in der Pause eingewechselt.

Tedesco kann sich den harten Kurs leisten. Die beste Klassierung seit der zweiten Ära der Klub-Ikone Huub Stevens inspiriert die Anhänger. Sie träumen vom Nummer-1-Status im Ruhrpott. Am kommenden Samstag wird Tedescos Ensemble dem angezählten und regelrecht abgestürzten BVB mit breiter Brust gegenübertreten.

Kurztelegramm

Schalke 04 - Hamburger SV 2:0 (1:0). - 62'271 Zuschauer. - Tore: 17. Di Santo (Foulpenalty) 1:0. 77. Burgstaller 2:0. - Bemerkungen: Schalke mit Embolo (ab 46./verwarnt), HSV ohne Janjicic (Ersatz).

12. Runde: Werder Bremen - Hannover (81.00 Uhr). - Rangliste: 1. Bayern München 12/29 (30:8). 2. Schalke 04 12/23 (16:10). 3. RB Leipzig 12/23 (20:15). 4. Borussia Mönchengladbach 12/21 (21:21). 5. Borussia Dortmund 12/20 (29:16). 6. Hoffenheim 12/20 (21:15). 7. Eintracht Frankfurt 12/19 (14:12). 8. Hannover 96 11/18 (15:11). 9. Bayer Leverkusen 12/17 (25:18). 10. Augsburg 12/16 (16:14). 11. VfB Stuttgart 12/16 (12:15). 12. Mainz 05 12/15 (13:17). 13. Wolfsburg 12/14 (16:17). 14. Hertha Berlin 12/14 (16:19). 15. Hamburger SV 12/10 (10:20). 16. SC Freiburg 12/8 (7:24). 17. Werder Bremen 11/5 (4:14). 18. 1. FC Köln 12/2 (4:23).