Seit Boris Smiljanics Amtsübernahme Ende August hat Servette massiv Boden auf den Konkurrenten gut gemacht. Derweil Schaffhausen in den zehn Partien unter Murat Yakins Nachfolger zwölf Punkte holte, verloren die Genfer in dieser Periode nur einmal (2:3 bei Xamax) und verbuchten 21 Zähler.

Den Unterschied am Sonntag machte Miroslav Stevanovic, der drei Minuten vor Schluss per Kopf zum 2:1 traf. Die Wende hatte Servettes Trainer Meho Kodro mit der Einwechslung der Super-League-erprobten Steven Lang und Matias Vitkieviez (65.) eingeleitet. Lang, unter Yakin in der letzten Saison noch Schaffhausens Topskorer, erzielte sieben Minuten später den Ausgleich.

Resultate und Tabelle:

Schaffhausen - Servette 1:2 (1:0). - 1296 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 12. Tranquilli 1:0. 72. Lang 1:1. 87. Miroslav Stevanovic 1:2. - Bemerkung: 84. Freistoss von Sessolo (Schaffhausen) an den Pfosten.

Die weiteren Resultate der 16. Runde: Rapperswil-Jona - Vaduz 2:0 (1:0). Chiasso - Winterthur 1:1 (1:1). Neuchâtel Xamax FCS - Wil 3:1 (0:0).

1. Neuchâtel Xamax FCS 16/40 (36:15). 2. Servette 16/35 (29:13). 3. Schaffhausen 16/30 (34:23). 4. Rapperswil-Jona 16/23 (22:21). 5. Vaduz 16/22 (18:22). 6. Chiasso 16/20 (22:20). 7. Aarau 15/14 (17:25). 8. Winterthur 16/12 (17:25). 9. Wohlen 15/11 (20:37). 10. Wil 16/8 (13:27).