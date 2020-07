Tosin zog sich vor zehn Tagen in der Partie gegen Lugano eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Der 22-jährige Nigerianer gehörte dank seiner Schnelligkeit zu den auffälligsten Zürchern seit seiner Ankunft in Zürich im letzten September. In 18 Spielen schoss der Mittelfeldspieler 7 Tore.

Ebenfalls mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht dem FCZ Vasilije Janjicic. Der defensive Mittelfeldspieler musste sich krankheitsbedingt einer Operation unterziehen.