Unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Spiels in Irland ging es für Haris Seferovic zum Flughafen von Dublin und dann zurück nach Lissabon. Der Stürmer wird in diesen Tagen zum ersten Mal Vater.

Als Ersatz wurde vom U21-Nationalteam Ruben Vargas nachnominiert. Der offensive Mittelfeldspieler vom Bundesligisten Augsburg stösst am Freitag in Montreux zum Schweizer Team.

Die Schweizer Mannschaft absolviert am Sonntag ihr nächstes Spiel in der EM-Qualifikation. Gegner ist in Sitten der krasse Aussenseiter Gibraltar.