Als Ilkay Gündogan nach knapp einer halben Stunde für Manchester City das 1:0 erzielte, schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch der Aussenseiter aus London schlug zurück - und wie. Innerhalb von 20 Minuten drehte Crystal Palace mit drei Toren die Partie, wobei vor allem der Weitschuss von Andros Townsend zum 2:1 sehenswert war.

Auch wenn Guardiola mit Sergio Agüero, Kevin de Bruyne und Riyad Mahrez noch drei Offensivspieler einwechselte, konnte der Schaden nicht mehr behoben werden. Manchester City kassierte die zweite Saisonniederlage und liegt nun in der Tabelle vier Punkte hinter Leader Liverpool zurück.

Für die zweite Überraschung sorgte Leicester City. Der Meister von 2016 siegte an der Stamford Bridge gegen Chelsea 1:0.

Aubameyangs Doublette

Von den Topteams setzte sich neben Liverpool am Freitag auch Arsenal durch. Beim 3:1 gegen Burnley sorgte der Nigerianer Alex Iwobi in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer für die Entscheidung, nachdem sich das Heimteam zuvor schwer getan hatte. Matchwinner für die Londoner war Pierre-Emerick Aubameyang, der mit seinen Saisontoren 11 und 12 Arsenal 2:0 in Front und sich an die Spitze der Torschützenliste schoss.

Granit Xhaka spielte für Arsenal durch, musste aufgrund von Umstellungen die Partie aber wieder als linker Verteidiger zu Ende spielen. Stephan Lichtsteiner wurde kurz vor der Pause für Nacho Monreal eingewechselt.

Die Partie gegen Burnley bildete den Auftakt in das chargierte Feiertagsprogramm. Innerhalb von zwölf Tagen bestreiten die "Gunners" vier Partien, unter anderem treffen sie am 29. Dezember auswärts auf Leader Liverpool.

Telegramm und Tabelle

Arsenal - Burnley 3:1 (1:0). - 59'493 Zuschauer. - Tore: 14. Aubameyang 1:0. 48. Aubameyang 2:0. 63. Barnes 2:1. 91. Iwobi 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und ab 37. mit Lichtsteiner.

Manchester City - Crystal Palace 2:3 (1:2). - Tore: 27. Gündogan 1:0. 33. Schlupp 1:1. 35. Townsend 1:2. 51. Milivojevic (Foulpenalty) 1:3. 85. De Bruyne 2:3.

Chelsea - Leicester City 0:1 (0:0). - 40'588 Zuschauer. - Tor: 51. Vardy 0:1.

Huddersfield Town - Southampton 1:3 (0:2). - 22'384 Zuschauer. - Tore: 15. Redmond 0:1. 42. Ings (Foulpenalty) 0:2. 58. Billing 1:2. 70. Obafemi 1:3. - Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Newcastle United - Fulham 0:0. - 51'237 Zuschauer. - Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.

18. Runde: Bournemouth - Brighton & Hove Albion 2:0. West Ham United - Watford 0:2. angliste: 1. Liverpool 18/48 (39:7). 2. Manchester City 18/44 (50:13). 3. Tottenham Hotspur 17/39 (31:16). 4. Chelsea 18/37 (35:15). 5. Arsenal 18/37 (40:24). 6. Watford 18/27 (25:25). 7. Manchester United 17/26 (29:29). 8. Bournemouth 18/26 (27:28). 9. Leicester City 18/25 (22:21). 10. Wolverhampton 18/25 (19:21). 11. Everton 17/24 (24:22). 12. West Ham United 18/24 (25:27). 13. Brighton & Hove Albion 18/21 (20:26). 14. Crystal Palace 18/18 (17:25). 15. Newcastle United 18/17 (14:22). 16. Southampton 18/15 (19:33). 17. Cardiff City 17/14 (17:33). 18. Burnley 18/12 (16:36). 19. Huddersfield Town 18/10 (11:31). 20. Fulham 18/10 (16:42).