Ronaldo trifft dreifach - auch Freuler erfolgreich

So hat sich Cristiano Ronaldo seinen Start ins neue Jahrzehnt wohl vorgestellt: Mit den Toren zum 1:0 (49.), 2:0. (67./per Foulpenalty) und 4:0 (82.) schoss der Starstürmer Juventus Turin im Heimspiel gegen Cagliari nach der Pause praktisch im Alleingang zum Sieg. Für den formstarken Portugiesen, der seit Anfang Dezember in jedem der fünf Meisterschaftsspiele getroffen hat, war es der erste Hattrick in der italienischen Serie A. Derzeit steht Ronaldo bei 13 Saisontoren. Das zwischenzeitliche 3:0 für Juventus schoss Gonzalo Higuain.

Juventus legte dank dem 14. Sieg im 18. Saisonspiel im Kampf an der Tabellenspitze wieder vor. Der Titelverteidiger liegt nun drei Punkte vor dem zweitplatzierten Inter Mailand, das mit einem Sieg im Abendspiel (20..45 Uhr) auswärts gegen Napoli punktemässig wieder zu den Turinern aufschliessen könnte.

Remo Freuler mit zweitem Saisontor

Remo Freuler kam mit Atalanta Bergamo im Heimspiel gegen Parma zu einem 5:0-Kantersieg. Der Schweizer Internationale traf nach einer schönen Kombination nach 34 Minuten zum zwischenzeitlichen 2:0. Für den Mittelfeldspieler war es der 15. Treffer in der Serie A, der zweite in dieser Saison.

Atalanta, das in der Champions League überraschend den Einzug in den Achtelfinals geschafft hat, festigte dank dem 10. Saisonsieg seinen 5. Platz.

Ibrahimovic-Debüt endet torlos

Derweil kommt die AC Milan auch mit Neuzugang Zlatan Ibrahimovic nicht vom Fleck. Gegen das abstiegsbedrohte Sampdoria Genua kamen die Mailänder zuhause nicht über ein torloses Remis hinaus. Ibrahimovic, der am Freitag in Mailand vorgestellt worden war und einen Vertrag zunächst bis zum Saisonende unterschrieben hatte, wurde in der 55. Minute eingewechselt. Dem Schweden gelang es aber nicht, das Heimteam mit einem Tor auf die Siegerstrasse zu bringen. Milan rutschte in der Tabelle auf Platz 12 ab.