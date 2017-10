Besonders Dortmunds Goalie Roman Bürki stand unter besonderer Beobachtung. Der Berner hatte zuletzt beim 2:3 in Leipzig daneben gegriffen und auch den Punktverlust in der Champions League in Nikosia (1:1) verschuldet. Am Freitag folgte die Vertragsverlängerung bis 2021, garniert mit schützenden Worten der Vereinsführung.

Im hochgradig spektakulären Auswärtsspiel der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt agierte Bürki vor der Pause fehlerfrei, seine Teamkollegen Nuri Sahin und Maximilian Philipp sorgten bis zur 57. Minute für eine scheinbar beruhigende 2:0-Führung.

Nach einer vogelwilden Aktion schaffte Frankfurt den Anschluss. Bürki hatte im Strafraum Ante Rebic im Kamikaze-Stil abgeräumt, Eintracht-Topskorer Sébastien Haller verwertete den folgenden Penalty souverän. Fünf Minuten später glich Marius Wolf mit seinem ersten Bundesliga-Treffer aus.

Ein Nachmittag zum Vergessen war es für Yann Sommer beim 1:5 gegen Leverkusen. Der Gladbacher griff kurz nach der Pause (48.) beim Stand von 1:0 nach einem Corner völlig daneben und leitete damit indirekt die Wende ein. Sven Bender glich aus, innert 21 Minuten stellte Leverkusen auf 4:1. Dazu führte ein Fehlpass von Mönchengladbachs Nico Elvedi zum vierten Gegentreffer.

Auch für Augsburg mit Marwin Hitz setzte es eine Niederlage ab. Bei Hannovers Siegtor zum 2:1 durch den eingewechselten Doppeltorschützen Niklas Füllkrug in der 90. Minute war der Thurgauer ebenso ohne Abwehrchance wie beim Ausgleich (77.).

Von Dortmunds Punktverlust in Frankfurt profitierte Leipzig. Die Sachsen setzten sich gegen Aufsteiger Stuttgart durch einen sehenswerten Schlenzer von Marcel Sabitzer 1:0 durch und schlossen bis auf einen Punkt zum Leader auf.

Bayern München hat im Abendspiel beim Hamburger SV (ab 18.30 Uhr) die Chance, nach Punkten mit Dortmund gleichzuziehen.

Bundesliga. 9. Runde vom Samstag:

Augsburg - Hannover 1:2 (1:0). - 25'971 Zuschauer. - Tore: 33. Gregoritsch 1:0. 77. Füllkrug 1:1. 90. Füllkrug 1:2. - Bemerkung: Augsburg mit Hitz, Hannover mit Schwegler (bis 75.).

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:2 (0:1). - 51'500 Zuschauer. - Tore: 19. Sahin 0:1. 57. Philipp 0:2. 64. Haller (Foulpenalty) 1:2. 68. Wolf 2:2. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki.

RB Leipzig - VfB Stuttgart 1:0 (1:0). - 42'558 Zuschauer. - Tor: 23. Sabitzer 1:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (verletzt), Stuttgart ohne Grgic (verletzt).

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:5 (1:0). - 53'053 Zuschauer. - Tore: 7. Johnson 1:0. 48. Sven Bender 1:1. 59. Bailey 1:2. 61. Brandt 1:3. 69. Volland 1:4. 81. Pohjanpalo 1:5. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, Leverkusen ohne Mehmedi (nicht im Aufgebot).

18.30 Uhr: Hamburger SV - Bayern München.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 9/20. 2. RB Leipzig 9/19. 3. Bayern München 8/17. 4. Schalke 04 9/16. 5. Hoffenheim 8/15. 6. Hannover 96 9/15. 7. Eintracht Frankfurt 9/14. 8. Borussia Mönchengladbach 9/14. 9. Bayer Leverkusen 9/12. 10. Augsburg 9/12. 11. Mainz 05 9/10. 12. VfB Stuttgart 9/10. 13. Hertha Berlin 8/9. 14. Wolfsburg 8/8. 15. Hamburger SV 8/7. 16. SC Freiburg 8/7. 17. Werder Bremen 8/4. 18. 1. FC Köln 8/1.