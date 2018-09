Sieben Minuten vor dem Ende traf der Pole Mariusz Stepinski zum 2:2-Schlussresultat für Chievo. Die Römer waren vor der Pause früh und bis zur 30. Minute 2:0 in Führung gegangen. Stürmer Stephan El Shaarawy und Bryan Cristante schossen die Tore.

Am Ende blieb den Römern vier Tage vor ihrem Startspiel in der Champions League auswärts gegen Titelverteidiger Real Madrid nur die Enttäuschung über die zwei vergebenen Punkte. Bereits das erste Saisonheimspiel hatten die Römer nicht gewinnen können - 3:3 gegen Atalanta Bergamo. Und dazwischen verlor die AS Roma auch noch gegen Milan 1:2.

Telegramme/Resultate:

AS Roma - Chievo Verona 2:2 (2:0). - 39'849 Zuschauer. - Tore: 10. El Shaarawy 1:0. 30. Cristante 2:0. 52. Birsa 2:1. 83. Stepinski 2:2.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Juventus Turin - Sassuolo, Genoa - Bologna, Udinese - Torino (alle 15.00 Uhr), Empoli - Lazio Rom (18.00 Uhr), Cagliari - Milan (20.30 Uhr).

Rangliste:

1. Juventus Turin 3/9 (7:3). 2. Napoli 4/9 (6:6). 3. Sassuolo 3/7 (8:5). 4. Sampdoria Genua 3/6 (8:1). 5. Fiorentina 3/6 (7:2). 6. SPAL Ferrara 3/6 (2:1). 7. AS Roma 4/5 (7:7). 8. Empoli 3/4 (3:2). 9. Cagliari 3/4 (3:4). 10. Torino 3/4 (3:3). 10. Udinese 3/4 (3:3). 12. Atalanta Bergamo 3/4 (7:4). 13. Parma 4/4 (4:5). 14. Inter Mailand 4/4 (5:4). 15. AC Milan 2/3 (4:4). 16. Genoa 2/3 (5:6). 17. Lazio Rom 3/3 (2:4). 18. Bologna 3/1 (0:4). 19. Frosinone 4/1 (0:10). 20. Chievo Verona 4/-1 (5:11).