Real siegt und übernimmt Tabellenführung

Gegen den Abstiegskandidaten brachten Eden Hazard (40.) und Karim Benzema (45.) das Team von Zinedine Zidane mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause auf Siegeskurs. Äusserst sehenswert war vor allem das Tor des Belgiers Hazard, der nach längerer Verletzungspause erstmals wieder von Beginn weg für die Madrilenen auf dem Platz stand. Der 29-Jährige traf mit einem Schuss aus 25 Metern.

Real zog in der Tabelle vorerst an Real Sociedad San Sebastian vorbei, das aber mit einem Sieg am Sonntag bei Celta Vigo wieder die Spitzenposition übernehmen kann. Madrid hatte in der Liga zuletzt beim FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, wartet in der Königsklasse aber noch auf den ersten Sieg.

Telegramm und Rangliste:

Real Madrid - Huesca 4:1 (2:0). - Tore: 40. Hazard 1:0. 45. Benzema 2:0. 54. Valverde 3:0. 75. Ferreiro 3:1. 90. Benzema 4:1.

Rangliste: 1. Real Madrid 7/16 (13:5). 2. San Sebastian 7/14 (14:3). 3. Cadiz 8/14 (8:6). 4. Granada 6/13 (8:8). 5. Villarreal 7/12 (8:8). 6. Atletico Madrid 5/11 (10:1). 7. Elche 5/10 (5:4). 8. Getafe 6/10 (5:4). 9. Osasuna 6/10 (6:4). 10. Betis Sevilla 7/9 (7:11). 11. Eibar 8/8 (5:8). 12. FC Barcelona 5/7 (9:5). 13. FC Sevilla 5/7 (5:4). 14. Valencia 7/7 (9:11). 15. Alaves 7/7 (5:8). 16. Athletic Bilbao 6/6 (4:6). 17. Celta Vigo 7/6 (4:10). 18. Huesca 8/5 (6:14). 19. Levante 6/4 (6:11). 20. Valladolid 7/3 (5:11).