Real Madrid vom Out in der Gruppenphase bedroht

Das 1:0 erzielte in der 57. Minute Dentinho nach einem Missverständnis in Reals Hintermannschaft. Der 31-jährige Brasilianer spielte zu dem Zeitpunkt nur deshalb mit, weil er nach 25 Minuten einen verletzten Spieler hatte ersetzen müssen.

Wenn man das Schlussresultat - Schachtar schlägt Real - vernimmt, kann man sich fast nicht vorstellen, dass Schachtar die vorangegangenen zwei Gruppenspiele gegen Borussia Mönchengladbach mit insgesamt 0:10 Toren verlor. In Donezks 22-Mann-Kader für den Match gegen Real standen elf Ukrainer und zehn Brasilianer, nebst einem Israeli. Dieser Israeli, Manor Solomon, wurde nach 74 Minuten eingewechselt und erzielte neun Minuten später nach einem Konter das 2:0.

Real Madrid war seit 24 Jahren in allen K.o.-Phasen der Champions League vertreten und gewann die Königsklasse in dieser Zeit sieben Mal. Jetzt könnte die bemerkenswerte Konstanz der Königlichen abbrechen. Nach der Niederlage vom Dienstag kann Real die Ukrainer aus eigener Kraft nicht mehr überholen, denn Schachtar hat in der Wertung der Direktbegegnungen die Nase vorn. Es drohen der Fall auf den 3. Platz in der Gruppe und die Teilnahme an der Europa League, die für den stolzen Klub wohl etwas zwischen einem schwachen Trost und einer lästigen Verpflichtung wäre.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe A:

Lokomotive Moskau - Salzburg 1:3 (0:2). - SR Palabiyik (TUR). - Tore: 28. Berisha 0:1. 41. Berisha 0:2. 78. Mirantschuk (Foulpenalty) 1:2. 81. Adeyemi 1:3. - Bemerkungen: Salzburg ohne Okafor (verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München 4/12 (15:4). 2. Atletico Madrid 4/5 (4:7). 3. Salzburg 5/4 (10:15). 4. Lokomotive Moskau 5/3 (5:8).

Gruppe B:

Schachtar Donezk - Real Madrid 2:0 (0:0)

Kiew. - SR Hategan (ROU). - Tore: 57. Dentinho 1:0. 83. Solomon 2:0.

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard (77. Isco); Rodrygo (77. Junior Vinicius), Benzema (77. Mariano), Asensio.

Bemerkungen: Schachtar Donezk u.a. ohne Konoplyanka, Krywzow, Malyschew und Ismaily (alle verletzt). Real Madrid ohne Ramos, Carvajal, Odriozola, Valverde (alle verletzt) und Jovic (krank). 5. Pfostenschuss Asensio.

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 4/8 (14:4). 2. Schachtar Donezk 5/7 (5:12). 3. Real Madrid 5/7 (9:9). 4. Inter Mailand 4/2 (4:7).