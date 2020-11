Real Madrid kassiert Heimniederlage

Der baskische Aussenseiter ging durch einen Handspenalty schon in der 5. Minute in Führung. Kurz nach der Pause doppelte Joselu nach einem fatalen Fehlpass von Real Madrids Goalie Thibaut Courtois nach. Erst drei Minuten vor Schluss gelang dem Brasilianer Casemiro der Anschlusstreffer.

In den letzten drei Liga-Partien holte die Mannschaft von Zinédine Zidane nur einen Punkte. Und die Aufgaben werden in den kommenden Tagen nicht einfacher: Am nächsten Wochenende trifft Real Madrid auswärts auf den FC Sevilla und die Woche darauf auf Atlético Madrid, das nach dem sechsten Sieg in Folge (1:0 in Valencia) neun Verlustpunkte Vorsprung auf den Stadtrivalen hat.

Resultate und Tabelle:

Valencia - Atlético Madrid 0:1 (0:0). - Tor: 79. Lato (Eigentor) 0:1.

Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1). - Tore: 5. Perez (Handspenalty) 0:1. 49. Joselu 0:2. 86. Casemiro 1:2.

Die weiteren Spiele der 11. Runde. Freitag: Valladolid - Levante 1:1. - Samstag: Elche - Cadiz 1:1. Huesca - FC Sevilla 0:1. - Sonntag: FC Barcelona - Osasuna 14.00. Getafe - Athletic Bilbao 16.15. Celta Vigo - Granada 18.30. San Sebastian - Villarreal 21.00. - Montag: Betis Sevilla - Eibar 21.00.

1. Atletico Madrid 9/23 (19:2). 2. San Sebastian 10/23 (21:4). 3. Villarreal 10/19 (14:10). 4. Real Madrid 10/17 (16:12). 5. FC Sevilla 9/16 (12:8). 6. Cadiz 11/15 (9:12). 7. Granada 9/14 (10:14). 8. Elche 9/13 (9:10). 9. Alaves 11/13 (11:13). 10. Athletic Bilbao 9/12 (11:9). 11. Getafe 9/12 (8:9). 12. Betis Sevilla 10/12 (12:21). 13. Valencia 11/12 (17:17). 14. FC Barcelona 8/11 (15:9). 15. Osasuna 9/11 (8:9). 16. Eibar 10/10 (6:9). 17. Valladolid 11/10 (11:16). 18. Levante 10/8 (10:15). 19. Celta Vigo 10/7 (8:19). 20. Huesca 11/7 (8:17).