Die hoch favorisierten "Königlichen" gewannen damit zum dritten Mal in drei Jahren und zum vierten Mal insgesamt den Titel des Klub-Weltmeisters. In dem im Jahr 2000 eingeführten und seit 2005 jährlich ausgetragenen Wettbewerb ist Real nunmehr der alleinige Rekordhalter. Barcelona hatte zwischen 2009 und 2015 dreimal gewonnen.

Zum Final trat Real in der Bestbesetzung an. Luka Modric, Marcos Llorente und der eingewechselte Sergio Ramos erzielten die ersten drei Tore für den Champions-League-Sieger. Die Fussballer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkürzten nach 86 Minuten zum zeitweiligen 1:4. Das letzte Tor war ein Eigentor in der Nachspielzeit.

Real Madrid - Al Ain 4:1 (1:0). - Abu Dhabi (VAE). - 13'550 Zuschauer. - Tore: 14. Modric 1:0. 60. Llorente 2:0. 79. Ramos 3:0. 86. Shiotani 3:1. 91. Nader (Eigentor) 4:1.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Llorente (82. Casemiro), Kroos (70. Ceballos); Lucas (84. Junior Vinicius), Benzema, Bale.