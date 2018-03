Cristiano Ronaldo stockte sein Konto in der laufenden Meisterschaft von 16 auf 18 Tore auf. In der ersten Halbzeit erzielte er das 1:0 auf sehenswerte Weise. Er nahm eine Kreuzflanke von Luka Modric im Lauf mit der Brust ab, lief ein paar weitere Schritte und brachte den Ball mit einem trockenen Schuss in der nahen Ecke unter. Das Siegestor nach 84 Minuten erzielte der Portugiese aus kürzester Distanz mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte.

Kurz nach der Pause hatte Eibar einen Stellungsfehler in der Madrider Abwehr nach einem Corner zum zeitweiligen Ausgleich genutzt.

Real hat sich in den letzten Wochen in der "Liga" vom missratenen Saisonstart immer besser aufgefangen. Aus den letzten zehn Spielen haben sie 8 Siege und 25 Punkte geholt.

Telegramme und Rangliste

Eibar - Real Madrid 1:2 (0:1). - 6707 Zuschauer. - Tore: 34. Ronaldo 0:1. 50. Ramis 1:1. 84. Ronaldo 1:2.

Rangliste: 1. FC Barcelona 27/69 (70:13). 2. Atlético Madrid 27/61 (45:12). 3. Real Madrid 28/57 (67:30). 4. Valencia 27/53 (52:30). 5. FC Sevilla 27/45 (36:40). 6. Girona 28/43 (40:36). 7. Villarreal 27/41 (36:32). 8. Eibar 28/39 (35:41). 9. Celta Vigo 27/38 (45:39). 10. Betis Sevilla 27/37 (43:52). 11. Getafe 27/36 (33:25). 12. Leganes 27/33 (23:32). 13. San Sebastian 27/33 (49:48). 14. Athletic Bilbao 27/32 (27:31). 15. Espanyol Barcelona 27/32 (24:33). 16. Alaves 27/31 (24:39). 17. Levante 27/21 (22:42). 18. Las Palmas 27/20 (20:55). 19. Deportivo La Coruña 28/19 (25:59). 20. Malaga 27/13 (16:43).