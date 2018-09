Der Franzose Jean-Kevin Augustin glich für Leipzig in der 60. Minute aus. Es war im achten Pflichtspiel-Einsatz der Saison das fünfte Tor für den Stürmer. Fortuna Düsseldorf war kurz nach der Pause nach einem Konter durch Matthias Zimmermann in Führung gegangen. Der Aufsteiger kam damit zum ersten Punktgewinn.

Leipzig ist damit mässig in die Saison gestartet. Zum Bundesliga-Auftakt hatte es ein 1:4 gegen Borussia Dortmund gegeben, in den Playoffs der Europa League war das Ausscheiden gegen Sorja Lugansk erst dank eines Penaltys von Emil Forsberg in der Nachspielzeit verhindert worden.

Telegramm:

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0). - 39'975 Zuschauer. - Tore: 47. Zimmermann 0:1. 68. Augustin 1:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Rangliste:

1. Bayern München 2/6 (6:1). 2. Wolfsburg 2/6 (5:2). 3. Borussia Dortmund 2/4 (4:1). 4. Borussia Mönchengladbach 2/4 (3:1). 5. Augsburg 2/4 (3:2). 5. Werder Bremen 2/4 (3:2). 7. Mainz 05 2/4 (2:1). 8. Hertha Berlin 1/3 (1:0). 9. Eintracht Frankfurt 2/3 (3:2). 10. Hoffenheim 2/3 (4:4). 11. Hannover 96 2/2 (1:1). 12. Fortuna Düsseldorf 2/1 (2:3). 13. 1. FC Nürnberg 2/1 (1:2). 14. RB Leipzig 2/1 (2:5). 15. Schalke 04 1/0 (1:2). 16. SC Freiburg 2/0 (1:5). 17. Bayer Leverkusen 2/0 (1:5). 18. VfB Stuttgart 2/0 (0:4).