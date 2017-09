Nach zuvor zwei torlosen Unentschieden passte beim FCRJ alles. Auch der Spielverlauf spielte den von Urs Meier trainierten St. Gallern in die Karten. Mit dem ersten nennenswerten Angriff erzielte Kim Jaggy - auf Pass von Chagas - den Führungstreffer, und noch vor der Pause erhöhte Egzon Shabani auf 2:0. Zwischen der 63. und der 77. Minute gelang Captain Mychell Chagas ein Hattrick. Unter anderem traf der 28-jährige Brasilianer zweimal per Seitfallzieher.

Einen Tag nach Neuchâtel Xamax bezog damit auch der zweite Topklub der Challenge League eine nicht budgetierte Niederlage. Vor allem das Fehlen des zum FC Sion abgewanderten Captains und Abwehrchefs André Luis Neitzke riss grosse Löcher in der Schaffhauser Defensive. Schaffhausen und Xamax sind damit weiter punktgleich an der Spitze.

In Wohlen feierte das Heimteam im Dauerregen einen 3:2-Heimsieg gegen Winterthur. Die Aargauer lagen ab dem 1:0 in der 11. Minute durch einen Weitschuss von Alain Schultz aus gut 25 Metern stets in Führung. Für das Tabellenvorletzte Winterthur war es die dritte Niederlage in Folge.

Telegramme und Tabelle:

Rapperswil-Jona - Schaffhausen 5:0 (2:0). - 876 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 16. Jaggy 1:0. 37. Shabani 2:0. 63. Chagas 3:0. 74. Chagas 4:0. 77. Chagas 5:0. - Bemerkungen: 37. Chagas scheitert mit Foulpenalty an Nikolic. 66. Lattenschuss Castroman. 74. Lattenschuss Schwizer (Rapperswil-Jona).

Wohlen - Winterthur 3:2 (1:0). - 512 Zuschauer. - SR Gut. - Tore: 11. Schultz 1:0. 50. Cvetkovic 2:0. 59. Sutter (Foulpenalty) 2:1. 82. Pagliuca 3:1. 93. Schattin 3:2. - Bemerkungen: 86. Ljubicic (Winterthur) verschiesst Foulpenalty.

1. Schaffhausen 10/24 (25:13). 2. Neuchâtel Xamax FCS 10/24 (16:8). 3. Servette 9/20 (20:9). 4. Vaduz 9/12 (11:12). 5. Rapperswil-Jona 10/12 (13:15). 6. Wohlen 10/10 (14:23). 7. Chiasso 9/9 (9:9). 8. Aarau 10/9 (9:13). 9. Winterthur 10/6 (10:18). 10. Wil 9/5 (7:14).