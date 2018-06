Vier Vorspeisen, acht Hauptgänge und acht Desserts wurden nach dem Menüplan der Schweizer Fussball-Nati entworfen. Auf dem Speiseplan stehen folgende Köstlichkeiten : Dinkelpenne mit Brokkoli und Poulardenbolognaise. Erdbeer-Mango-Salat mit Pouletbrust. Oder Graved Lachs, Guacamole und Quinoa-Salat. Und zum Abschluss? Ein Zitronencake.

Die Schweizer Nati wohnt während der WM im Togliatti Resort im Bezirk Samara, direkt an der Wolga am Rand der rund 700'000 Einwohner zählenden Stadt. Trainiert wird im Torpedo-Stadion, das mit dem Bus in zehn Minuten zu erreichen ist. Das erste WM-Spiel bestreitet die Schweiz am 17. Juni in Rostow gegen Brasilien. Sicher ist: am Essen wird es nicht scheitern. (sih)