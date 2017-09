Beim 0:1 in Augsburg musste Mvogo früh hinter sich greifen. Der Schweizer Keeper erlebte im Tor der Leipziger eine ungemütliche Feuertaufe. Michael Gregoritsch erwischte die Schweizer Nummer 3 schon nach 330 Bundesliga-Sekunden mit einem Beinschuss. Beim Abschluss des Österreichers aus kurzer Distanz nach einem Konter war Mvogo machtlos, er wirkte aber in der Folge bis zuletzt nervös.

Der 23-Jährige hatte zum ersten Mal seit seinem Wechsel von YB zum Champions-League-Teilnehmer den Vorzug vor Stammkeeper Peter Gulacsi erhalten. Im Schweizer Nationalgoalie-Duell mit Marwin Hitz zog er in der Endabrechnung mit einem 0:1 den Kürzeren. Hitz hatte nach der Pause unter anderem mit einer starken Parade gegen Marcel Halstenberg den Ausgleich verhindert. Für das auch gegen Leipzig überzeugende Augsburg war es im fünften Spiel der dritte Sieg.

Wolfsburg konnte Pace nicht halten

Liverpools Leihgabe Divock Origi liess Martin Schmidt nach einer knappen halben Stunde zunächst auf einen erfolgreichen Einstand hoffen. Der Belgier markierte in seinem dritten Bundesligaspiel nach einer knappen halben Stunde auf Pass von Paul Ntep das 1:0 für die mit vier Punkten ungenügend gestarteten Wolfsburger.

Weil der Gastgeber gegen die vor allem in der ersten Halbzeit blassen Bremer in der Folge seine anfängliche Souveränität einbüsste, war der Ausgleich durch Fin Bartels (56.) verdient. Später verhinderte der Pfosten nach einem Abschluss von Bremens Theodor Gebre Selassie Schlimmeres.

Bayern auf Schalke souverän

Mit einem 3:0-Auswärtssieg nahm Bayern München Schalke 04 den Wind aus den Segeln. Mann des Spiels war James Rodriguez, der seine Füsse bei seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga bei allen Toren im Spiel hatte.

Vor dem 1:0 von Robert Lewandowski per Penalty hatte Rodriguez Naldos Hände getroffen, das 2:0 erzielte er selbst, indem er Ralf Fährmann mit einem Flachschuss täuschte, und das 3:0 leitete er mit einem eleganten Lupfer zu Torschütze Arturo Vidal ein.

Gladbach gewinnt ohne Sommer

Ohne den angeschlagenen Yann Sommer fuhr Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart einen verdienten 2:0-Erfolg ein. Nico Elvedi legte in der 57. Minute das 1:0 des späteren Doppeltorschützen Raffael auf.

Fast eine Stunde lang mühten sich die Gladbacher am Bollwerk des Aufsteigers ab, ehe eine Kombination zwischen Raffael und Elvedi Zählbares einbrachte. Von Raffael lanciert flankte Elvedi scharf in den Strafraum, wo der Brasilianer erneut zur Stelle war und mit einer Volley-Abnahme traf. Nach einem Zupfer von Dennis Aogo an Thorgan Hazard war Raffael per Penalty ein zweites Mal erfolgreich.

Sommers Stellvertreter Tobias Sippel blieb in seinem vierten Pflichtspiel für die Gladbacher zum vierten Mal ohne Gegentor.

Die übrigen Spiele der 5. Runde gehen am Mittwochabend über die Bühne.

Telegramme und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0). - 44'063 Zuschauer. - Tore: 57. Raffael 1:0. 74. Raffael (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi und Zakaria, ohne Sommer und Drmic (beide verletzt), Stuttgart ohne Grgic (verletzt).

Schalke 04 - Bayern München 0:3 (0:2). - 62'271 Zuschauer. - Tore: 25. Lewandowski (Handspenalty) 0:1. 29. Rodriguez 0:2. 75. Vidal 0:3. - Bemerkung: Schalke 04 mit Embolo (ab 57./verwarnt).

Augsburg - Leipzig 1:0 (1:0). - 26'113 Zuschauer. - Tore: 4. Gregoritsch 1:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz, Leipzig mit Mvogo (1. Bundesliga-Einsatz), ohne Coltorti (verletzt).

Wolfsburg - Werder Bremen 1:1 (1:0). - 26'174 Zuschauer. - Tore: 26. Origi 1:0. 56. Bartels 1:1. - Bemerkungen: Bremen ohne Garcia (Ersatz). 71. Pfostenschuss Gebre Selassie.

Die Spiele vom Mittwoch: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr). Mainz 05 - Hoffenheim (20.30). Hertha Berlin - Bayer Leverkusen (20.30). Hamburger SV - Borussia Dortmund (20.30). SC Freiburg - Hannover 96 (20.30).

Rangliste: 1. Bayern München 5/12 (12:3). 2. Borussia Dortmund 4/10 (10:0). 3. Hannover 96 4/10 (5:1). 4. Augsburg 5/10 (8:4). 5. Schalke 04 5/9 (7:6). 6. Hoffenheim 4/8 (6:3). 7. Borussia Mönchengladbach 5/8 (7:5). 8. RB Leipzig 5/7 (8:6). 9. Hamburger SV 4/6 (4:5). 10. VfB Stuttgart 5/6 (3:7). 11. Hertha Berlin 4/5 (4:4). 12. Wolfsburg 5/5 (3:6). 13. Bayer Leverkusen 4/4 (8:8). 14. Eintracht Frankfurt 4/4 (2:3). 15. Mainz 05 4/3 (3:7). 16. SC Freiburg 4/2 (1:8). 17. Werder Bremen 5/2 (3:7). 18. 1. FC Köln 4/0 (1:12).