Bei den in die Challenge League abgestiegenen Liechtensteinern erhält der Kroate einen Zweijahresvertrag. Der 34-jährige Puljic war zu Beginn der letzten Rückrunde bei Luzern in Ungnade gefallen, weil er laut "Luzerner Zeitung" auf eine Klausel in seinem Vertrag beharrt hatte.

Mit neun weiteren Spielen in der zweiten Saisonhälfte hätte sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Das wollte der FC Luzern nicht und sortierte Puljic aus, der bis zum Saisonende mit der U21 trainieren musste.

Puljic schoss für Luzern seit 2010 in 174 Super-League-Spielen 21 Tore und gab 11 Assists. Damit ist er der Luzerner Verteidiger mit den meisten Treffern in der höchsten Spielklasse überhaupt.