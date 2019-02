Fünf Tage nach dem 2:0-Sieg in der Champions League im Old Trafford gegen Manchester United erfüllte das Team von Thomas Tuchel in der 25. Runde der Ligue 1 seine Pflicht. Matchwinner für den PSG war Kylian Mbappé, der in der 73. Minute die Vorarbeit von Dani Alves mit einer herrlichen Direktabnahme ins Lattenkreuz verwertete.

Für den 20-jährigen Stürmer war es im 18. Einsatz in der Meisterschaft bereits der 19. Treffer. Dies hatte ein französischer Spieler zuletzt vor 45 Jahren in der heimischen Liga geschafft. Mbappé führt die Torschützenliste der Ligue 1 vor seinem derzeit verletzten Teamkollegen Edinson Cavani an.

Kurztelegramme und Rangliste

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0). - 42'000 Zuschauer. - Tor: 73. Mbappé 0:1.

Bordeaux - Toulouse 2:1 (1:0). - 19'332 Zuschauer. - Tore: 2. Basic 1:0. 70. Cahuzac 1:1. 83. Briand 2:1. - Bemerkung: Toulouse ohne Moubandje (verletzt).

Weitere Resultate: Caen - Strasbourg 0:0. Lille - Montpellier 0:0. Reims - Rennes 2:0. - Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 23/62 (69:13). 2. Lille 25/50 (42:22). 3. Lyon 25/46 (40:28). 4. Marseille 25/40 (40:34). 5. Saint-Etienne 25/40 (35:31). 6. Montpellier 24/38 (31:19). 7. Reims 25/38 (23:22). 8. Nice 25/37 (19:26). 9. Strasbourg 25/36 (40:29). 10. Nîmes 25/36 (37:35). 11. Rennes 25/36 (34:33). 12. Angers 25/33 (29:28). 13. Bordeaux 24/31 (25:26). 14. Nantes 25/27 (30:34). 15. Toulouse 25/27 (24:36). 16. Monaco 25/22 (24:41). 17. Amiens 25/21 (19:40). 18. Dijon 24/20 (20:38). 19. Caen 25/19 (20:33). 20. Guingamp 24/14 (17:50).