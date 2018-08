Jeder Stürmer aus dem weltweit gefürchteten Pariser Dreizack steuerte zum Sieg einen Treffer bei. Nach 12 Minuten eröffnete der Uruguayer Cavani das Skore für die Heimmannschaft. Nachdem Angers durch einen von Thomas Mangani verwandelten Foulpenalty (22.) vor der Pause ausgleichen konnte, brachten Mbappé (51.) und Neymar (66.) nach der Pause wieder in die Spur.

Nach drei Ligaspielen unter dem deutschen Coach Thomas Tuchel steht PSG erwartungsgemäss mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze der Ligue 1. Jedoch wird der 44-Jährige beim finanzstarken Pariser Stadtklub am internationalen Abschneiden gemessen - die erfolgreiche Titelverteidigung in der nationalen Liga wird von Fans und der katarischen Führungsriege des Klubs ohnehin erwartet.

Telegramm und Rangliste:

Paris Saint-Germain - Angers 3:1 (1:1). - Tore: 12. Cavani 1:0. 22. Mangani (Foulpenalty) 1:1. 51. Mbappé 2:1. 66. Neymar 3:1.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 3/9 (9:2). 2. Nîmes 2/6 (7:4). 3. Dijon 2/6 (4:1). 4. Reims 2/6 (2:0). 5. Lyon 3/6 (4:1). 6. Lille 2/4 (3:1). 6. Monaco 2/4 (3:1). 8. Saint-Etienne 2/4 (3:2). 9. Strasbourg 3/4 (3:3). 10. Marseille 2/3 (5:3). 11. Montpellier 2/3 (3:3). 12. Rennes 2/3 (2:3). 13. Toulouse 2/3 (2:5). 14. Nice 2/1 (1:2). 15. Caen 2/1 (1:4). 16. Guingamp 2/0 (2:5). 17. Amiens 2/0 (1:4). 17. Bordeaux 2/0 (1:4). 19. Nantes 2/0 (1:5). 20. Angers 3/0 (4:8).