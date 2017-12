Neymar, der den Parisern in den letzten beiden Spielen gefehlt hatte, war an allen vier Toren beteiligt. Der Brasilianer eröffnete den Reigen in der 4. Minute und setzte eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 4:1 den Schlusspunkt. Beide Treffer bereitete Kylian Mbappé vor. Das 2:0 erzielte der französische Youngster nach einer Viertelstunde selbst.

Für das optische Highlight sorgte Edinson Cavani. Beim 3:1 unmittelbar vor dem vierten Treffer pflückte der Uruguayer einen hohen Pass Neymars aus der Luft und lupfte den Ball sogleich weiter ins Tor. Es war bereits Cavanis 17. Ligatreffer.

Ligue 1. Die 18. Runde vom Samstag:

Rennes - Paris Saint-Germain 1:4 (0:2). - Tore: 4. Neymar 0:1. 17. Mbappé 0:2. 75. Cavani 0:3. 76. Neymar 0:4. - Bemerkungen: 63. Gelb-Rote Karte gegen André (Rennes). 89. Gelb-Rote Karte gegen Kimpembe (PSG).

Die weiteren Partien (alle 20.00 Uhr): Caen - Guingamp, Dijon - Lille, Montpellier - Metz, Strasbourg - Toulouse, Troyes - Amiens.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 18/47 (55:14). 2. Monaco 18/38 (44:18). 3. Lyon 17/35 (42:19). 4. Marseille 17/35 (35:19). 5. Nantes 17/27 (16:18). 6. Rennes 18/25 (23:24). 7. Montpellier 17/23 (14:10). 8. Nice 17/23 (22:28). 9. Caen 17/23 (11:18). 10. Guingamp 17/22 (19:23). 11. Amiens 17/21 (16:19). 12. Strasbourg 17/21 (22:27). 13. Dijon 17/21 (24:31). 14. Bordeaux 17/20 (22:26). 15. Saint-Etienne 18/20 (17:31). 16. Toulouse 17/19 (16:23). 17. Troyes 17/18 (18:24). 18. Lille 17/18 (16:26). 19. Angers 17/15 (19:27). 20. Metz 17/5 (7:33).