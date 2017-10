Polen genügt ein Punkt zuhause gegen das drittplatzierte Montenegro, um sich direkt für die WM-Endrunde zu qualifizieren. Dänemark kann den Leader der Gruppe E noch abfangen, wenn es in Kopenhagen Rumänien schlägt und Polen gleichzeitig verliert. Die Polen müssten dann als Zweite in die Barrage.

Für Robert Lewandowski, der sich mit Portugals Cristiano Ronaldo ein hochstehendes Fernduell um Platz 1 in der Torschützenliste liefert, wäre es die erste WM-Teilnahme nach zuvor zwei verpassten Qualifikationen. Polen wäre zum achten Mal an einer Endrunde dabei.

In den Gruppen C und F sind die ersten Plätze von Titelverteidiger Deutschland und England bereits belegt. Spannend ist die Ausgangslage hinter England, wo mit Schottland (17 Punkte), der Slowakei (15) und Slowenien (14) ein Trio um den Einzug in die Barrage kämpft.

Die Schotten müssen ihren 2. Platz in Slowenien verteidigen. Gewinnen sie nicht, kann die Slowakei mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht Malta wieder auf Platz 2 vorrücken. Die schlechtesten Karten haben die Slowenen, die es nur dann noch schaffen können, wenn sie in Ljubljana gewinnen und Malta der Slowakei mindestens ein Unentschieden abringt.

Sicher in der Barrage wäre ausser Polen, der Schweiz oder Portugal noch keines der zweitplatzierten Teams. Dies deshalb, weil der schlechteste der neun Gruppenzweiten ausscheidet. In Deutschlands Gruppe ist Nordirland definitiv Zweiter, aber ebenfalls noch nicht sicher in der Barrage.