Petkovic setzt auf gleiche Elf wie gegen Dänemark

Nationalcoach Vladimir Petkovic setzt auch gegen die Iren in der Verteidigung auf eine Dreierkette. Auf der rechten Aussenbahn schenkt er erneut dem in Kopenhagen nicht restlos überzeugenden Stephan Lichtsteiner das Vertrauen. Der 35-Jährige absolviert damit sein 107. Länderspiel.

In der Offensive wird Haris Seferovic wiederum von Breel Embolo und Admir Mehmedi unterstützt. Im Mittelfeld sorgen Granit Xhaka und Denis Zakaria für die Balance. Die Partie im Stade de Genève beginnt um 20.45 Uhr. Nach der Niederlage in Kopenhagen am Samstag steht die Schweiz unter Zugzwang.

Fragezeichen, ob die Partie im Stade de Genève wegen der anhaltenden Regenfälle und dem durchnässten Rasen überhaupt angepfiffen werden kann, räumte Schiedsrichter Szymon Marciniak bei der Platzinspektion aus.

Die Schweizer Aufstellung gegen Irland: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Lichtsteiner, Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Mehmedi; Seferovic.