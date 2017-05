Dabei handelt es sich um die Cupfinalisten aus Deutschland und England. Es sind dies Goalie Roman Bürki von Borussia Dortmund, Stürmer Haris Seferovic von Eintracht Frankfurt sowie Granit Xhaka von Arsenal.

Hinzu kommen die Italien-Legionäre Remo Freuler von Atalanta Bergamo und Silvan Widmer von Udinese, die in der Serie A die letzte Meisterschaftsrunde bestreiten.

Der rekonvaleszente Stürmer Breel Embolo (Schalke 04) bleibt derweil beim Schweizer Team. Für einen Einsatz des Stürmers ist es nach dessen schweren Verletzung aber noch zu früh.

Weitere Änderungen im Aufgebot wird es nach dem Test gegen Weissrussland in Neuenburg sowie der letzten Runde in der Super League (2. Juni) im Hinblick auf das WM-Qualifikationsspiel am 9. Juni auf den Färöern geben.