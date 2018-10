Auch wenn Manchester City das bessere Team war und ein deutliches Chancenplus verzeichnete, waren die Citizens kurz vor Schluss auf Schützenhilfe angewiesen, um nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal einen Sieg auf europäischer Bühne zu feiern. Ein Fehler von Hoffenheims Verteidiger Stefan Posch, der den Ball nicht aus der Gefahrenzone befreien konnte, ermöglichte David Silva in der 87. Minute den Siegtreffer für die Gäste.

Der Spanier hatte bereits den Ausgleich eingeleitet. Silvas Traumpass auf Leroy Sané führte in der 8. Minute zum 1:1 durch Sergio Agüero, der später eine handvoll weiterer erstklassiger Möglichkeiten ausliess und dabei mehrmals an Hoffenheims starkem Torhüter Oliver Baumann scheiterte.

Der Gastgeber hatte einen Blitzstart erwischt. Bereits nach 43 Sekunden lag das Team von Julian Nagelsmann, mit gut 31 Jahren der jüngste Trainer in der Geschichte der Champions League, in seinem ersten Heimspiel in der Königsklasse in Führung. Der Algerier Ishak Belfodil verwertete den Steilpass von Kerem Demirbay zum 1:0.

Dass der Gastgeber bis kurz vor Schluss auf den zweiten Punktgewinn hoffen konnte, lag auch an Schiedsrichter Skomina. Der Slowene verweigerte den Gästen in der 73. Minute einen Penalty, nachdem Torhüter Baumann gegen seinen Landsmann Sané zu spät gekommen war.

Telegramm und Rangliste:

Hoffenheim - Manchester City 1:2 (1:1)

25'000 Zuschauer (in Sinsheim). - SR Skomina (SLO). - Tore: 1. (0:43) Belfodil 1:0. 8. Agüero 1:1. 87. David Silva 1:2.

Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Hoogma, Posch; Bernet, Demirbay (89. Hack), Grillitsch (82. Bittencourt), Kaderabek; Joelinton, Belfodil; Szalai (54. Kramaric).

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi (64. Stones), Laporte; Fernandinho; David Silva, Gündogan (68. Bernardo Silva); Sterling (75. Mahrez), Agüero, Sané.

Bemerkungen: Hoffenheim u.a. ohne Zuber (verletzt) und Kobel (Ersatz), Manchester City u.a. ohne De Bruyne und Mendy (beide verletzt). Verwarnungen: 12. Otamendi (Foul). 36. Fernandinho (Foul). 57. Demirbay (Foul). 66. Walker (Foul). 94, Agüero (Spielverzögerung).

Rangliste: 1. Lyon 1/3 (2:1). 2. Manchester City 2/3 (3:3). 3. Schachtar Donezk 1/1 (2:2). 4. Hoffenheim 2/1 (3:4).