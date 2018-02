Neymar trug mit seinem 18. Saisontor zum problemlosen Auswärtssieg von Paris Saint-Germain bei. Der Brasilianer hat nach 24 Ligue-1-Runden auch bereits elf Vorlagen geliefert. Die weiteren Treffer vor fast 50'000 Zuschauern in Lille schossen der Spanier Yuri Berchiche und der Argentinier Giovani Lo Celso. Nur gerade drei Franzosen standen in den Startformationen der beiden Teams.

Die Pariser liegen damit nach dem 24. Spieltag weiter elf Punkte vor Olympique Marseille. Der Tabellenzweite hatte am Freitag beim FC Metz mit 6:3 gewonnen.

Das mit grossen Ambitionen in die Saison gestartete Lille befindet sich gleich in doppelter Abstiegsgefahr: Sportlich läuft es schlecht und finanziell miserabel. Um den Zwangsabstieg zu verhindern muss Gerard Lopez, der luxemburgische Geschäftsmann, der den Klub auf diese Saison hin übernommen hat, die gemäss Medienberichten beträchtlichen Schulden tilgen. Alleine dem früh in der Saison entlassenen Trainer Marcelo Bielsa sollen 18 Millionen Euro zustehen.

Kurztelegramme und Rangliste:

Lille - Paris Saint-Germain 0:3 (0:1). - 49'082 Zuschauer. - Tore: 45. Berchiche 0:1. 77. Neymar 0:2. 87. Lo Celso 0:3.

Nice - Toulouse 0:1 (0:0). - Tor: 67. Gradel 0:1. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje.

Weitere Resultate vom Samstag: Amiens - Saint-Etienne 0:2. Montpellier - Angers 2:1. Strasbourg - Bordeaux 0:2.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 24/62 (75:17). 2. Marseille 24/51 (53:27). 3. Lyon 23/48 (52:25). 4. Monaco 23/47 (53:24). 5. Nantes 23/37 (22:21). 6. Montpellier 24/34 (22:20). 7. Nice 24/34 (29:34). 8. Bordeaux 24/32 (29:32). 9. Rennes 23/31 (28:32). 10. Guingamp 23/29 (24:32). 11. Saint-Etienne 24/29 (24:38). 12. Dijon 23/28 (33:46). 13. Caen 23/27 (15:26). 14. Strasbourg 24/27 (28:41). 15. Toulouse 24/26 (22:32). 16. Angers 24/25 (27:34). 17. Amiens 24/25 (20:27). 18. Lille 24/25 (21:37). 19. Troyes 23/24 (22:32). 20. Metz 24/18 (23:45).