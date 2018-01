Trotz seiner Fähigkeiten hatte Giroud bei Arsenal unter Trainer Arsène Wenger Probleme, regelmässig in die Startformation zu kommen. Wenger nominierte die meiste Zeit Girouds Landsmann Alexandre Lacazette als einzigen Stürmer. So kam Giroud im Herbst nur in einem einzigen Spiel von Beginn an zum Zug. 15 Mal wurde er eingewechselt.