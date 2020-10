Okafor leitet Salzburgs Sieg mit Hattrick ein

Das erste Mal trat der im letzten Winter vom FC Basel zum österreichischen Serienmeister gewechselte Okafor bereits nach drei Minuten auf den Plan. Einen Lupfer von Dominik Szoboszlai brachte der Offensivspieler per Brust unter Kontrolle, ehe er den Ball zum 1:0 einschoss. Dank weiteren Toren in der 34. und 58. Minute komplettierte der Schweizer den ersten Hattrick seiner Profikarriere. Für Okafor waren es die Saisontore zwei bis vier.

Salzburg, zuletzt siebenfacher Meister in Folge, führt in Österreich nach sechs Runden die Tabelle bereits mit beruhigendem Vorsprung an. Das zweitklassierte Rapid Wien liegt bei einem Spiel weniger fünf Punkte zurück.