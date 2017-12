So führte eins zum anderen – die Länder, in welchen sich die Stiftung einsetzen sollte, waren schnell ausgesucht: Peru, Kamerun und die Schweiz. Breel war derjenige, der sich für das Engagement in der Schweiz stark machte. Ihm sei es unheimlich wichtig gewesen, etwas für die jungen Flüchtlinge in der Schweiz zu tun. Die Suche nach einem Partner in der Schweiz dauerte nicht lange. Der Erlenhof in Reinach arbeitet seit Beginn eng mit der Embolo-Foundation zusammen und führt jedes Jahr das Integrationsturnier durch. Flüchtlingskinder können dort zusammen mit Schweizer Kindern Fussball spielen, zusammenkommen, Erfahrungen austauschen und Spass haben. Die Turniere werden jedes Jahr von mehreren berühmten Schweizer Fussballern begleitet, 2016 war dies unter anderem Philipp Degen.

Es sei die Kinderhilfe, die Breel Embolo unheimlich am Herzen liege, bestätigt Paolucci und man merkt, wie beeindruckend er das Engagement eines derart jungen Menschen findet. «Breel sagte mir oft, Kinder haben keine Wahl, wo sie geboren würden, aber umso mehr sollte jedes Kind die Chance erhalten, etwas aus sich machen zu können. Er habe Glück gehabt mit dem Fussballtalent, andere würden nicht so stark gefördert, obwohl sie Talent in verschiedensten Bereichen besässen.» Dass die Stiftung sich auf die Kinderhilfe konzentriert, ist also selbsterklärend. «Ich hatte in meinem Leben mehr Glück als andere. Da ist es nur normal, dass man versucht, Menschen zu unterstützen, die weniger Chancen hatten», sagt Embolo gegenüber Rotblau.