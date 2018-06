24 Minuten brauchte Neymar an der Anfield Road in Liverpool, um allfällige Zweifel an seinem Formstand aus der Welt zu räumen. Nach einem Angriff über die linke Seite tanzte die Nummer 10 der "Seleção" die kroatische Hintermannschaft aus und hämmerte den Ball via Lattenunterkante zum 1:0 ins Netz (69.).

Brasiliens Nationaltrainer Tite hatte in der Startaufstellung auf Neymar verzichtet, erst nach der Pause kam der 26-jährige Stürmer von Paris Saint-Germain anstelle von Fernandinho zum Einsatz. Sein zuvor letztes Spiel hatte Neymar Ende Februar in der Ligue 1 gegen Olympique Marseille bestritten, ehe er wegen eines Fussbruchs und der nötig gewordenen Operation die Schlussphase der Saison verpasste.

In der Neuauflage des Eröffnungsspiels der WM 2014, in der beide Teams in Bestbesetzung antraten, traf Liverpools Roberto Firmino in seinem Heimstadion in der Nachspielzeit zum Endstand. Casemiro, Marcelo und Luka Modric von Champions-League-Sieger Real Madrid kamen von Beginn an zum Einsatz.

Telegramme:

Brasilien - Kroatien 2:0 (0:0). - Liverpool. - Tore: 69. Neymar 1:0. 93. Firmino 2:0.

Brasilien: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda (65. Marquinhos), Marcelo (60. Filipe Luis); Paulinho, Casemiro, Fernandinho (46. Neymar); Willian (82. Taison), Gabriel Jesus (60. Firmino), Coutinho (82. Fred).

Mexiko (WM-Teilnehmer) - Schottland 1:0 (1:0). - Mexico City. - Tor: 13. Dos Santos 1:0.