Vier der sechs Treffer erzielten die Pariser gegen den heillos überforderten Gast aus Serbien in der ersten Halbzeit. Unter die Torschützen reihten sich im Parc des Princes standesgemäss die Stürmerstars Neymar, Edinson Cavani und Kylian Mbappé. Neymar schoss PSG nach 20 Minuten mit einer Doublette innert 158 Sekunden 2:0 in Front, anschliessend erhöhten Cavani und Angel Di Maria auf 4:0. Mit seinem dritten Treffer des Abends, dem zweiten direkt verwandelten Freistoss, stellte Neymar nach 81 Minuten auf 6:1.

Kylian Mbappé, der mit Neymar und Di Maria das offensive Mittelfeld hinter der Sturmspitze Cavani bildete, lieferte zum zweiten Treffer die Vorlage und markierte das 5:0. Der französische Jung-Weltmeister sammelte im sechsten Pflichtspiel, in dem er in dieser Saison zum Einsatz kam, seine Skorerpunkte 9 und 10.

Im zweiten Spiel vom frühen Abend boten Lokomotive Moskau und Schalke 04 lange Magerkost. Schliesslich schoss Weston McKennie Schalke in der 88. Minute nach einem Corner per Kopf zum Sieg. Für die Gelsenkirchener, die am Wochenende gegen Mainz in der Bundesliga ihren ersten Sieg nach fünf Niederlagen feierten, sieht es damit in der Champions League ungleich besser aus. Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind sie im Soll. Breel Embolo wurde in Moskau nach 72 Minuten ausgewechselt.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe C:

Paris Saint-Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 (4:0). - SR Soares Dias (POR). - Tore: 20. Neymar (Freistoss) 1:0. 22. Neymar 2:0. 37. Cavani 3:0. 42. Di Maria 4:0. 70. Mbappé 5:0. 74. Marin 5:1. 81. Neymar 6:1.

Paris Saint-Germain: Aréola; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva (76. Kehrer), Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Neymar (82. Draxler), Di Maria; Cavani (76. Choupo-Moting).

Resultate. Mittwoch: Paris Saint-Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 (4:0). Napoli - Liverpool 21.00.

Rangliste: 1. Liverpool 1/3. 2. Paris Saint-Germain 2/3. 3. Napoli 1/1. 4. Roter Stern Belgrad 2/1.

Gruppe D:

Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1 (0:0). - 21'471 Zuschauer. - SR Taylor (ENG). - Tore: 88. McKennie 0:1.

Schalke: Fährmann; Caligiuri, Sané, Naldo, Mendyl; McKennie, Mascarell (46. Serdar); Rudy (55. Bentaleb); Embolo (72. Burgstaller), Uth, Konopljanka.

Bemerkung: Schalke ohne Schöpf und Harit (beide verletzt).

Resultate. Mittwoch: Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1 (0:0). FC Porto - Galatasaray Istanbul 21.00.

Rangliste: 1. Schalke 04 2/4. 2. Galatasaray Istanbul 1/3. 3. FC Porto 1/1. 4. Lokomotive Moskau 2/0.