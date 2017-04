Newcastle sicherte sich den Aufstieg in der drittletzten Runde dank einem 4:1-Heimsieg gegen Preston North End. Beim vierfachen Meister spielte letzte Saison auch der Genfer Kevin Mbabu. In der laufenden Spielzeit ist der Aussenverteidiger an die Young Boys ausgeliehen.

Den dritten Aufsteiger machen die dritt- bis sechstplatzierten der zweiten Liga in einem Relegations-Playoff unter sich aus.