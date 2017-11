Nationalmannschaftstrainer Vladimir Petkovic über...

... die Ausgangslage:

"Es war nicht geplant, diese beiden Spielen machen zu müssen. Wir hätten lieber leichtere Spiele gehabt, Freundschaftsspiele. Jetzt sind wir aber wieder bei null angekommen. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, müssen wir annullieren. Jetzt müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und uns gut auf Donnerstag vorbereiten. Wir hatten zwar nur wenig Zeit, um uns vorzubereiten, ein Hotel und Plätze zu organisieren, aber das hat alles top geklappt. Wir werden uns optimal vorbereiten können. Jetzt gilt es noch, aus diesen negativen Erlebnissen vom Portugal-Spiel das Positive heraus zu ziehen. Ich will wieder diese Schweiz sehen, die ich in der letzten Zeit kennen gelernt habe. Mit diesem Spielstil und diesen Qualitäten. Natürlich haben wir viel Respekt gegenüber dem Gegner. Aber wenn wir auf den Platz bringen, was wir können, dann werden wir gegen diesen Gegner erfolgreich sein."





...über die Enttäuschung nach dem Portugal-Spiel:

"Natürlich waren wir über das Resultat enttäuscht. Aber wir haben am Ende gleich viele Punkte gemacht wie die Portugiesen und waren von der Punktzahl her die drittbeste Mannschaft in Europa. Darum müssen wir uns nicht verstecken und nicht schämen. Wir müssen offen nach vorne schauen und zeigen, dass wir der Chef auf dem Platz sind. Das war in Portugal nicht der Fall. Aber wir haben nicht lange gebraucht, um das zu verdauen, weil es nicht irgendein Gegner war, gegen den wir verloren haben, sondern der Europameister. Enttäuscht hat mich nur, dass wir zu wenig agiert haben und zu passiv waren. Gegen Nordirland muss das anders sein."

...über die Leader im Team, die es gegen Nordirland noch mehr braucht:

"Wir haben bis jetzt als Mannschaft gewonnen und als Mannschaft verloren. Gewisse Spieler haben mehr Gewicht in der Mannschaft als andere, und diese erfahrenen Spieler müssen die Mannschaft auch führen. Wir haben diese Lederfiguren, auch von der fussballerischen Qualität her."