Napoli hatte gegen den Aufsteiger SPAL einigen Widerstand zu beseitigen. Zu Beginn liess sich der Favorit vom limitierten Gegner früh düpieren, ehe den Süditalienern in der 78. Minute die Kontrolle ein zweites Mal entglitt. Erst ein später Effort des algerischen Antreibers Faouzi Ghoulam (83.) ersparte der topklassierten Società Sportiva Calcio den ersten Punktverlust in der neuen Serie-A-Kampagne.

Weitgehend problemlos stürmte die AS Roma gegen Udinese (3:1) zum dritten Sieg in Folge. Im Olimpico spielte Stephan El Shaarawy die Hauptrolle. Der bald 25-Jährige, einst für eine tragende Rolle in der Squadra Azzurra vorgesehen, stellte die Mannschaft von Valon Behrami in der ersten Hälfte zweimal vor unlösbare Probleme.

Behrami ist schon wenige Wochen nach seinem Serie-A-Comeback in einer heiklen Situation angelangt. Sein neuer Arbeitgeber hat fünf der ersten sechs Spiele verloren - 13 Gegentreffer akzentuierten die frühen Turbulenzen.

Telegramm und Rangliste:

AS Roma - Udinese 3:1 (3:0). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 12. Dzeko 1:0. 30. El Shaarawy 2:0. 45. El Shaarawy 3:0. 90. Larsen 3:1. - Bemerkungen: Udinese mit Behrami, ohne Widmer (verletzt).

SPAL Ferrara - Napoli 2:3 (1:1). - 12'650 Zuschauer. - Tore: 13. Schiattarella 1:0. 14. Insigne 1:1. 72. Callejon 1:2. 78. Viviani 2:2. 83. Ghoulam 2:3.

Rangliste: 1. Napoli 6/18 (22:5). 2. Juventus Turin 5/15 (14:3). 3. Inter Mailand 5/13 (11:2). 4. AS Roma 5/12 (12:4). 5. AC Milan 5/12 (10:6). 6. Torino 5/11 (10:5). 7. Lazio Rom 5/10 (10:8). 8. Sampdoria Genua 4/8 (6:4). 9. Atalanta Bergamo 5/7 (9:7). 10. Fiorentina 5/6 (8:7). 11. Cagliari 5/6 (4:6). 12. Chievo Verona 5/5 (5:8). 13. Bologna 5/5 (4:7). 14. Sassuolo 5/4 (3:8). 15. SPAL Ferrara 6/4 (5:11). 16. Udinese 6/3 (8:13). 17. Genoa 5/2 (5:9). 18. Hellas Verona 5/2 (1:11). 19. Crotone 5/1 (1:11). 20. Benevento 5/0 (1:14).