Der abgeklärte Tabellenzweite der Serie A ist eine Nummer zu gross für einen defensiv anfälligen FCZ.

Bereits nach 12 Minuten geriet der Super-League-Klub nach einem groben Abwehrfehler in Rückstand. Lorenzo Insigne profitierte als Torschütze. Und schon in der 21. Minute führte José Callejon mit dem 2:0 für die Gäste die Vorentscheidung herbei. Schliesslich erhöhte der Pole Piotr Zielinski in der 76. Minute auf 3:0, ehe Benjamin Kololli in der 83. Minute mit einem verwandelten Handspenalty noch das Ehrentor für die Gastgeber realisierte.

Zürich - Napoli 1:3 (0:2)

24'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Mazic (SRB). - Tore: 12. Insigne 0:1. 21. Callejon 0:2. 77. Zielinski 0:3. 83. Kololli (Handspenalty) 1:3.

Zürich: Brecher; Nef, Bangura, Maxsö; Untersee, Domgjoni (46. Marchesano), Hekuran Kryeziu, Charabadse; Winter (67. Ceesay), Odey (80. Khelifi), Kololli.

Napoli: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (76. Luperto); Callejon, Allan (60. Diawara), Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne (68. Ounas), Milik.

Bemerkungen: Zürich ohne Omeragic, Sauter, Pa Modou, Aliu, Rüegg (alle verletzt) und Sertic (nicht spielberechtigt). Napoli ohne Mario Rui, Verdi, Younes, Albiol (alle verletzt) und Hamsik (Transfer nach China). 92. Lattenschuss von Hekuran Kryeziu. Verwarnungen: 24. Untersee (Foul). 60. Hekuran Kryeziu (Foul). 80. Diawara (Foul). 93. Nef (Foul).