Der Unfall ereignete sich nach einem Konzertbesuch des Argentiniers in der niederländischen Hauptstadt. Gemäss der argentinischen Zeitung "Diario Olé" war Agüero nach einem Konzert des kolumbianischen Reggaeton-Sängers Maluma mit einem Taxi auf dem Weg zum Flughafen, als sich der Unfall ereignete. Das Auto kam von der Strasse ab und prallte in eine Laterne. Dabei soll der 29-jährige Stürmer Rippenbrüche erlitten haben.

Manchester City bestätigte am Freitagmorgen, dass Agüero in den Niederlanden in einen Autounfall verwickelt war und sich dabei Verletzungen zugezogen hat. Er werde nun nach Manchester zurückkehren und von den Klubärzten untersucht. Es wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen gerechnet.

Manchester City, derzeit mit Stadtrivale Manchester United an der Spitze der Premier League, trifft am Samstag im Spitzenspiel auswärts auf Titelverteidiger Chelsea.