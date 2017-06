Seit September 2016 ist Nicolas Hunziker vom FC Basel an GC ausgeliehen. Ende Saison, also am morgigen Freitag, endet sein Leihgeschäft bei den Zürchern. Doch statt zu seinem Jugendverein zurückzukehren, zieht es ihn zu einem anderen Super-Leaguisten: Dem FC Thun.

Dort unterschreibt er, wie die bz weiss, heute einen Vertrag. Hunziker wird somit nicht Teil des neuen FCB werden, bei dem vermehrt auf Junge und Eigengewächse gesetzt werden sollen. Der Verein baut offenbar nicht auf ihn. Wohl auch, weil die Konkurrenz auf der Stümerposition zu gross sein wird, als dass Hunziker sich durchsetzen könnte.

Hunzikers Vertrag beim FCB wäre ohnehin per 30. Juni ausgelaufen.