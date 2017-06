Jean-Paul Boëtius kehrt nach einem halben Jahr beim KRC Genk zum FC Basel zurück. Der 23-Jähriger Flügelspieler war seit Beginn der Rückrunde an den belgischen Verein ausgeliehen, dieser zieht nun aber die Option auf eine definitive Übernahme nicht, wie er auf seiner Homepage schreibt.

In Gesprächen mit dem Spieler sei man zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit nicht über das Leihgeschäft hinaus zu verlängern, wie der Verein schreibt.

Boëtius fand in Holland zu seiner Form zurück, erzielte in 22 Spielen 5 Tore und gab 5 Assists. In Basel wurde nicht mehr auf ihn gebaut.

Ob er beim FCB eine Zukunft hat, darf bezweifelt werden. Nicht nur, weil er bereits vor seiner Leihe keine Rolle mehr spielte, sondern auch, weil er sich nach seinem Abgang doch ziemlich abschätzig über den Verein geäussert hat.

Der Vertrag des Holländers in Basel läuft noch bis Juni 2019.