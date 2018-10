Der ungekrönte König der Langzeit-Gesperrten heisst Luis Suarez. Er fehlte seinen jeweiligen Klubs schon mehrfach monatelang wegen Sperren. Sieben Spiele verpasste Suarez beispielsweise in der Saison 2010/2011 bei Ajax Amsterdam, nachdem er einen Gegenspieler in die Schulter gebissen hatte.

Immer wieder fehlen Fussballer ihren Teams nach brutalen Fouls oder sonstigen Ausrastern für lange Zeit. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Daprelà, seit längerem nicht als Kind von Traurigkeit bekannt, in einer Reihe mit prominenten Namen steht.

2014 bei der WM in Brasilien biss Suarez dann auch im Nationalteam zu. Dafür, dass er seine Zähne in die Schulter von Italiens Giorgio Chiellini rammte, kassierte Suarez neun Sperren.

Was der Uruguayer daraus lernte? Nichts. 2013 wurde er für zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Der damalige Liverpool-Angreifer hatte einen Gegenspieler von Chelsea in den Unterarm gebissen.

Er wurde in der Folge weltweit für acht Monate gesperrt; einer zweiwöchigen Gefängnisstrafe entging der Franzose nur knapp. In einem Interview zwei Jahrzehnte später gab sich Cantona komplett uneinsichtig. Er gab zu Protokoll, er bereue nicht die Tat, sondern etwas anderes: «Ich habe ihn nicht hart genug getreten. Ich hätte ihn härter treten sollen.»

Paolo Guerrero

In seiner Zeit beim Hamburger SV machte der Peruaner Paolo Guerrero weniger mit sportlichen Leistungen als vielmehr mit Ausrastern auf sich aufmerksam. Im Frühling 2012 beispielsweise fuhr Guerrero dem Stuttgarter Torhüter Sven Ulreich an der Cornerfahne von hinten in die Beine. Die Liga sperrte Guerrero daraufhin für acht Spiele.