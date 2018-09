Dank diesem Sieg ist Juventus Turin bereits wieder auf Kurs. Der Titelverteidiger hat alle vier Spiele gewonnen und liegt nun drei Punkte vor dem ersten Verfolger (Napoli). Trotz totaler Dominanz musste sich der Favorit gegen Sassuolo bis zur 50. Minute gedulden. Dann traf Ronaldo zur Führung, nachdem Verteidiger Ferrari an den eigenen Pfosten geköpft hatte. Bis zu dieser Tor-Premiere hatte der Portugiese 344 Minuten erfolglos in der Serie A gespielt. Eine Viertelstunde später schoss Ronaldo bei einem Konter mit einem Flachschuss das 2:0 für Juventus.

Nachdem Ronaldo mehrmals die Chance auf den Hattrick ungenutzt gelassen hatte, wurde es in der Nachspielzeit nochmals hektisch. Sassuolos Stürmer Babacar erzielte mittels Kopfball den Anschlusstreffer. Danach verlor Douglas Costa von Juventus die Nerven. Er schlug seinem Gegenspieler Federico Di Francesco zunächst den Ellbogen ins Gesicht, versetzte ihm dann einen Kopfstoss und spuckte ihm hinterher noch ins Gesicht. Auf Intervention des VAR zeigte der Schiedsrichter dem Brasilianer darauf die Rote Karte.

Eine weitere Enttäuschung für die AS Roma

Die AS Roma hat auch das zweite Heimspiel der Saison nicht gewonnen. Gegen den Tabellenletzten Chievo Verona verspielt der Champions-League-Teilnehmer nach der Pause eine 2:0-Führung. Sieben Minuten vor dem Ende traf der Pole Mariusz Stepinski zum 2:2-Schlussresultat für Chievo. Die Römer waren vor der Pause früh und bis zur 30. Minute 2:0 in Führung gegangen. Stürmer Stephan El Shaarawy und Bryan Cristante schossen die Tore.

Am Ende blieb den Römern vier Tage vor ihrem Startspiel in der Champions League auswärts gegen Titelverteidiger Real Madrid nur die Enttäuschung über die zwei vergebenen Punkte. Bereits das erste Saisonheimspiel hatten die Römer nicht gewinnen können - 3:3 gegen Atalanta Bergamo. Und dazwischen verlor die AS Roma auch noch gegen Milan 1:2. Nun liegen die Römer schon sieben Punkte hinter Leader Juventus zurück.

Telegramme/Resultate:

AS Roma - Chievo Verona 2:2 (2:0). - 39'849 Zuschauer. - Tore: 10. El Shaarawy 1:0. 30. Cristante 2:0. 52. Birsa 2:1. 83. Stepinski 2:2.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Juventus Turin - Sassuolo 2:1. Genoa - Bologna 1:0. Udinese - Torino 1:1. Empoli - Lazio Rom (18.00 Uhr), Cagliari - Milan (20.30 Uhr).

Rangliste:

1. Juventus Turin 4/12 (9:4). 2. Napoli 4/9 (6:6). 3. Sassuolo 4/7 (9:7). 4. Sampdoria Genua 3/6 (8:1). 5. Fiorentina 3/6 (7:2). 6. SPAL Ferrara 3/6 (2:1). 7. Genoa 3/6 (6:6). 8. AS Roma 4/5 (7:7). 9. Udinese 4/5 (4:4). 10. Torino 4/5 (4:4). 11. Empoli 3/4 (3:2). 12. Cagliari 3/4 (3:4). 13. Atalanta Bergamo 3/4 (7:4). 14. Parma 4/4 (4:5). 15. Inter Mailand 4/4 (5:4). 16. AC Milan 2/3 (4:4). 17. Lazio Rom 3/3 (2:4). 18. Bologna 4/1 (0:5). 19. Frosinone 4/1 (0:10). 20. Chievo Verona 4/-1 (5:11).