Nicht erst nach sechs Spieltagen. Sondern schon vor der Saison. Schliesslich hat Yakin zuvor nicht auf dem Mond gearbeitet. Er hat vor aller GC-Augen einmal mehr seine ausserordentlichen Fähigkeiten als Trainer bewiesen. In Schaffhausen, beim Junior-Partner, wo die Grasshoppers sogar eine Loge im neuen Stadion besitzen.

Vielleicht rechnete Yakin selbst mit einem Angebot der Hoppers. Doch beim Rekordmeister hielt man an der einstigen Interimslösung Carlos Bernegger fest. Obwohl, so hört man, dieser mit einem Steinzeit-Athletiktrainer die Spieler zermürbte, ihnen die Freude am Beruf nahm. «Als Trainer von Beginn weg etwas aufzubauen, ist im Fussball eine Wunschvorstellung», sagt Yakin bloss.

Der Zeitpunkt von Yakins Wechsel offenbart Bruchstellen bei GC. Entweder registrierte Sportchef Mathias Walther nicht, dass Yakin den FC Schaffhausen in der Rückrunde vom Tabellenende auf Platz 4 führte.

Oder er wollte Yakin nicht. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass ein Externer Yakins Verpflichtung initiierte. Bei diesem Externen soll es sich um Roland Klein handeln, der am Donnerstag, einen Tag vor Yakins 43. Geburtstag, neu in den GC-Verwaltungsrat gewählt wird. Klein, so hört man, soll bei GC auch operativ tätig sein. Und zwar im sportlichen Bereich. Ob und welche Konsequenzen die Personalie Klein für Walther hat, wird sich weisen.

Die Aura des Unantastbaren

Trotz Getöse im Hintergrund: Yakin ist wieder da. Dorthin zurückgekehrt, wo vor 25 Jahren seine aufregende Reise, die ihn nach Stuttgart, Istanbul, Kaiserslautern, Basel, Frauenfeld, Thun, Luzern, Moskau und Schaffhausen führte, ihren Anfang nahm.

Und die Menschen bei GC sind unendlich froh, dass sie «ihren Murat» wieder haben. Endlich einer, an dem man sich aufrichten kann. Endlich einer, der das grosse GC von früher verkörpert. Endlich einer, der allein mit seiner Aura Sicherheit und Gelassenheit vermittelt. Kurz: Ein Wohltäter wie er kommt den Grasshoppers gerade recht.

Kein Wohltäter im eigentlichen Sinn

Natürlich ist Yakin kein Wohltäter im eigentlichen Sinn. Er schiesst kein Geld ein, obwohl es der Klub nötig hätte. Aber man erhofft sich durch Yakins Verpflichtung nicht nur positive Resultate, sondern auch einen besseren und schnelleren Zugang zu neuen Geldgebern.

Ist das nicht zu viel des Guten? «Nein», sagt Yakin. «Je besser die Resultate, desto attraktiver ist GC für neue Geldgeber. Ausserdem muss ich ja nicht aktiv nach Geldgebern suchen. Dafür sind andere zuständig. Ich bin verantwortlich für den sportlichen Erfolg.»

Yakins Wohltätigkeitsveranstaltung findet auf dem Rasen statt. Egal wo, sein Karma mündete stets im Aufwärtstrend. Selbst in Basel. Eigentlich lief dort alles gegen ihn. Knatsch mit Spielern, die früher seine Kumpel waren, die Medien gegen und die Klubführung nur halbherzig hinter sich. Viele Trainer wären daran zerbrochen. Doch Yakin erfüllte nicht nur die Meister-Pflicht, sondern stürmte bis in den Halbfinal der Europa League.

Oder Spartak Moskau. Zwar hat St. Petersburg die besten Ausländer und Lokalrivale ZSKA die besten russischen Spieler. Trotzdem erwartet man von Yakin den Titel. Er wird nur Sechster. Yakin und Spartak trennen sich. Zwei Jahre später ist Spartak Meister, auch dank Yakins Aufbauarbeit.

Yakin holt Millionen rein

Yakin bewegt. Vor allem ist er ein Entwickler. Die Transfers von Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Fabian Frei und Fabian Schär beispielsweise haben dem FC Basel vielleicht 50 Millionen, vielleicht sogar noch mehr eingebracht.

Selbst in nur sechs Monaten in Schaffhausen hat er dafür gesorgt, dass der Klub einen Transfergewinn von beinahe einer Million Franken erwirtschaften konnte. Ein beachtlicher Wert für einen Challenge-League-Klub.

Wie macht er das? «Lassen Sie mich bitte ausholen.» – «Gerne.» – «Also: Ich bin unkompliziert, was Geld und Renommee betrifft. Aber ich bin anspruchsvoll, wenn es um Respekt und Kompetenzen geht.»

– «Erwarten Sie eine Carte blanche?» – «Nein, keinesfalls. Ich bin kontroversen Diskussionen nicht abgeneigt. Aber ich erwarte von der Klubführung, dass sie mir auf Augenhöhe begegnet, dass sie mich in wichtige Entscheidungen einbindet und mich meine Arbeit erledigen lässt. Auch erwarte ich von einer Klubführung, dass sie mich in meinen Bemühungen, eine Leistungs- und Erfolgskultur zu implementieren, bedingungslos unterstützt.»

– «Nochmals, wie machen Sie die Spieler besser? Wie entwickeln Sie ein Team?» – «Was ich skizziert habe, sind die Voraussetzungen, damit ich gut arbeiten kann. Ich kann mich ja auf meine Fähigkeiten verlassen. Ich erkenne relativ schnell, wo welcher Spieler den grössten Wert für die Mannschaft hat. Ausserdem habe ich das taktische Verständnis, einen Gegner zu durchschauen und für die eigene Mannschaft einen Plan auszuhecken, wie man den Gegner düpieren kann.»

Stürmt GC nächste Saison an die Spitze?

– «Und das funktioniert auch bei GC?» – «Ich denke schon. Wichtig ist, dass ich den Spielern neben Begeisterung und Freude auch eine Siegermentalität vermittle. Das geht relativ schnell. Struktur und Spielsystem zu entwickeln, dauert etwas länger. Ich habe den Ehrgeiz, was ich in Schaffhausen geschafft habe auch bei GC zu wiederholen.» Das würde bedeuten: GC stürmt nächste Saison an die Spitze.