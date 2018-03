Mittlerweile führt er nicht mehr nur die Tabelle der besten Skorer der englischen Liga an, sondern auch jene der Spieler, die ihren Marktwert in den vergangenen sechs Monaten am meisten haben steigern können. Dies hat das International Centre for Sports Studies (CIES) berechnet. Ausgewertet wurden alle Marktwertveränderungen aller Spieler der grossen fünf Ligen sowie jener Akteure, welche im vergangenen Halbjahr den Verein nicht verlassen oder ihren Vertrag erneuert haben.