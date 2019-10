Am 19. August 2011, am dritten Spieltag jener Saison, siegten die Gladbach auch dank Doppeltorschütze Marco Reus gegen Wolfsburg 4:1. Schon in der darauffolgenden Runde gaben sie traten sie die Leaderposition ab.

Mit dem Kantersieg gegen Augsburg nutzte die Mannschaft von Trainer Marco Rose weidlich die Blössen, die sich die Konkurrenz im obersten Tabellenbereich am Samstag gegeben hatte, als keine der ersten fünf Mannschaften gewann (und Bayern sogar verlor).

Denis Zakaria eröffnete den Torreigen in Mönchengladbach schon in der 2. Minute. Nach einem raschen Angriff über die linke Seite und einer Hereingabe nutze er den freien Platz, den ihm die Augsburger gewährten. Auch das letzte Tor, das 5:1, erzielte einer der vier Schweizer Internationalen von Gladbach, nämlich der kurz nach der Pause eingewechselte Breel Embolo.

Telegramm und Rangliste

Borussia Mönchengladbach - Augsburg 5:1 (4:0). - 50'352 Zuschauer. - Tore: 2. Zakaria 1:0. 8. Herrmann 2:0. 13. Herrmann 3:0. 39. Pléa 4:0. 80. Niederlechner 4:1. 83. Embolo 5:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Zakaria, ab 53. mit Embolo, ab 60. mit Elvedi. Augsburg mit Vargas und bis 46. mit Lichtsteiner.

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 7/16 (15:6). 2. Bayern München 7/14 (20:8). 3. RB Leipzig 7/14 (15:7). 4. SC Freiburg 7/14 (15:7). 5. Schalke 04 7/14 (14:7). 6. Bayer Leverkusen 7/14 (12:8). 7. Wolfsburg 6/12 (9:4). 8. Borussia Dortmund 7/12 (19:11). 9. Eintracht Frankfurt 6/10 (9:8). 10. Hertha Berlin 7/10 (12:12). 11. Hoffenheim 7/8 (6:11). 12. Werder Bremen 6/7 (10:14). 13. Mainz 05 7/6 (7:17). 14. Augsburg 7/5 (8:19). 15. Union Berlin 6/4 (6:12). 16. Fortuna Düsseldorf 7/4 (9:14). 17. 1. FC Köln 7/4 (5:16). 18. Paderborn 7/1 (9:19).