Meisterschaft in Belgien vor Abbruch - Titel ginge an Brügge

Sollte der Vorschlag am 15. April an der Generalversammlung abgesegnet werden, erhielte der FC Brügge den Meistertitel zugesprochen. Der 30. und letzte Spieltag der regulären Saison sowie die anschliessend geplanten Playoffs würden entfallen. Stattdessen sei der aktuelle Tabellenstand auch der finale, teilte die Jupiler Pro League in ihrem Schreiben mit.

Ob der ausstehende Cupfinal zwischen Antwerpen und dem FC Brügge stattfinden könnte, liess man offen. Ebenso wie das Vorgehen betreffend Auf-/Abstieg. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt eine Aufstockung der Liga von 16 auf 18 Klubs. Die Zweitligisten Oud-Heverlee Leuven und Beerschot würden damit aufsteigen, Waasland-Beveren, der Tabellenletzte der ersten Liga in der höchsten Liga verbleiben. Ein fünfköpfiges Gremium aus Klubvertretern werde sich bis zum 15. April beraten, erklärte die Liga.

Anders als in anderen Sportarten wurden die Meisterschaften in den grossen Fussball-Ligen bislang nur unterbrochen.