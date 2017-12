Nicht bewerben können sich die Fans in der Verkaufsphase, die bis zum 31. Januar dauert, allerdings für Billette für das Eröffnungsspiel am 14. Juni zwischen Russland und Saudi-Arabien und den Final am 15. Juli. Liegen für eine Partie mehr Anfragen als Karten vor, gibt es eine Verlosung.

Zwei Drittel der Anfragen kamen laut dem Weltverband FIFA aus dem Gastgeberland Russland. Das grösste internationale Interesse gibt es bisher aus Argentinien, Peru, Mexiko, den USA, Kolumbien, Brasilien, Marokko, Ägypten, China und Polen.

In der ersten Verkaufsphase waren bis November über 781'000 der damals verfügbaren 800'000 Karten verkauft worden.