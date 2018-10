Erstmals seit seiner vor gut einem Monat erlittenen Wadenverletzung durfte Admir Mehmedi wieder von Beginn an spielen. Der Schweizer Internationale brauchte nicht lange, um seine Nomination zu rechtfertigen. In der 20. Minute brachte er die Grün-Weissen 1:0 voran, mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck. Es war sein dritter Saisontreffer, nachdem er in der Meisterschaft schon zweimal erfolgreich geblieben war.

Mehmedi musste indes wegen einer erneuten Verletzung schon wieder vorzeitig vom Platz. Nach einem Luftduell war er hart auf dem Rücken gelandet, wenig später wurde er in der 57. Minute ersetzt durch seinen Landsmann Renato Steffen, der seinerseits in der 87. Minute wieder vom Feld genommen wurde, um einem Verteidiger Platz zu machen. In der Nachspielzeit fiel dann sogar noch das 2:0.

Der SSV Ulm hatte in der ersten Runde den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt eliminiert. Und auch im Duell mit Fortuna Düsseldorf, das in der Bundesliga zuletzt fünfmal in Folge verloren hatte, ging es verheissungsvoll los. Nach 15 Sekunden führte der Vierte der viertklassigen Regionalliga Südwest 1:0. Doch in diesem Stil ging es nicht weiter. Schon zur Pause lag Ulm 1:4 zurück, am Ende stand es 1:5.

Hertha Berlin tat sich beim 2:0 auswärts beim Zweitligisten Darmstadt lange schwer. Erst Mitte der zweiten Halbzeit brachte der 37 Sekunden zuvor eingewechselten Bosnier Vedad Ibisevic die Berliner auf Kurs.

Deutschland. Cup. 2. Runde (Sechzehntelfinals). Resultate der Spiele mit Bundesliga-Klubs: Darmstadt (2. Liga) - Hertha Berlin (ohne Lustenberger) 0:2. Hannover - Wolfsburg (bis 57. mit Mehmedi/Torschütze zum 1:0, ab 57. und bis 87. mit Steffen) 0:2. Ulm (4.) - Fortuna Düsseldorf 1:5. - 20.45 Uhr: Augsburg - Mainz, Rödinghausen (4.) - Bayern München, Wehen Wiesbaden (3.) - Hamburger SV (2.).

Spiele vom Mittwoch. 18.30 Uhr: Köln (2.) - Schalke, Borussia Dortmund - Union Berlin (2.), Hansa Rostock (3.) - Nürnberg, Weiche Flensburg (4.) - Werder Bremen. - 20.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen, Holstein Kiel (2.) - Freiburg, Leipzig - Hoffenheim.