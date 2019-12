Mbappé und Neymar schiessen Paris Saint-Germain zum Sieg

Mbappé lenkte in der 52. Minute eine Hereingabe von Angel Di Maria herrlich mit dem Absatz ins Tor. Für den Stürmer war es der 71. Treffer für den Meister, womit er bereits mit 20 Jahren die Nummer 10 in der ewigen Torschützenliste von PSG ist. Neymar erhöhte in der Schlussphase vom Penaltypunkt auf 2:0.

Resultate und Tabelle:

Saint-Etienne - Nice 4:1 (3:1). - 20'138 Zuschauer. - Tore: Bouanga (Handspenalty) 1:0. 15. Dolberg 1:1. 38. Hamouma 2:1. 40. Fofana 3:1. 58. Bouanga 4:1. - Bemerkungen: St-Etienne ohne Lacroix (nicht im Aufgebot).

Toulouse - Monaco 1:2 (1:1). - 13'030 Zuschauer. - Tore: 5. Ben Yedder (Foulpenalty) 0:1. 40. Sanogo (Foulpenalty) 1:1. 84. Martins 1:2. - Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (verletzt).

Paris Saint-Germain - Nantes 2:0 (0:0). - 45'000 Zuschauer. - Tore: 52. Mbappé 1:0. 85. Neymar (Foulpenalty) 2:0.

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Dienstag: Angers - Marseille 0:2. Bordeaux - Nîmes 6:0. Brest - Strasbourg 5:0. Lyon - Lille 0:1. - Mittwoch: Amiens - Reims verschoben. Dijon - Montpellier 2:2. Metz - Rennes 0:1.

1. Paris Saint-Germain 15/36 (32:8). 2. Marseille 16/31 (22:18). 3. Bordeaux 16/26 (27:17). 4. Lille 16/25 (20:15). 5. Saint-Etienne 16/25 (20:20). 6. Rennes 15/24 (20:16). 7. Montpellier 16/24 (20:14). 8. Angers 16/24 (19:21). 9. Nantes 16/23 (14:16). 10. Lyon 16/22 (24:16). 11. Reims 15/21 (11:8). 12. Monaco 15/21 (23:25). 13. Brest 16/21 (21:19). 14. Nice 16/20 (21:26). 15. Strasbourg 16/18 (16:21). 16. Amiens 15/16 (19:28). 17. Dijon 16/16 (11:18). 18. Metz 16/15 (13:21). 19. Nîmes 15/12 (12:24). 20. Toulouse 16/12 (17:31).