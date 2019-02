Der 24-jährige Offensivspieler kommt aus den Niederlanden vom FC Groningen und unterschrieb beim Stadtklub einen Dreijahres-Vertrag bis Sommer 2022.

Mahi wurde in Den Haag geboren und durchlief sämtliche Juniorenstufen in den Niederlanden. Erst in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland debütierte der 1,87 m grosse Doppelbürger für die marokkanische Nationalmannschaft. Die WM verpasste er dann aber wegen einer Verletzung.