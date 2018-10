Der 23-jährige Winterthurer hatte bereits die beiden Partien der Nationalmannschaft in der Nations League in Belgien und Island verpasst.

Das entscheidende Spiel um den Gruppensieg in Luzern gegen Belgien findet am 18. November statt. Bis dann müsste Akanji also im Normalfall wieder fit sein. Hingegen dürfte er die beiden Champions-League-Spiele des Tabellenführers in der Bundesliga am 24. Oktober und 6. November gegen Atlético Madrid verpassen.