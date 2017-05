Ein Tor kurz nach Spielbeginn durch David Silva und eines kurz nach der Pause durch Vincent Kompany sorgten dafür, dass Manchester City in der heimischen Arena am Samstagnachmittag zu keinem Zeitpunkt um die drei Punkte im Kampf um die Champions-League-Teilnahme zittern musste. Die weiteren Tore erzielten Kevin De Bruyne (59.), Raheem Sterling (82.) und Nicolas Otamendi (93.).

Mit dem ungefährdeten Heimsieg zog Manchester City bei noch drei ausstehenden Partien am nun punktgleichen Liverpool vorbei auf Platz 3. Die "Reds " spielen am Sonntag zuhause gegen Southampton, der im 5. Rang klassierte Stadtrivale Manchester United muss bei Arsenal antreten und steht dabei unter Druck. Ein Sieg ist für den Europa-League-Halbfinalisten fast schon Pflicht, will er noch in die Top 4 und damit in die Champions-League-Ränge vorstossen.

England. Premier League. Die Resultate vom Samstag:

Manchester City - Crystal Palace 5:0 (1:0). - 54'000 Zuschauer. - Tore: 2. Silva 1:0. 49. Kompany 2:0. 59. De Bruyne 3:0. 82. Sterling 4:0. 93. Otamendi 5:0.

Rangliste: 1. Chelsea 34/81 (72:29). 2. Tottenham Hotspur 35/77 (71:23). 3. Manchester City 35/69 (70:37). 4. Liverpool 35/69 (71:42). 5. Manchester United 34/65 (51:25). 6. Arsenal 33/60 (64:42). 7. Everton 35/58 (60:40). 8. West Bromwich Albion 34/44 (39:43). 9. West Ham United 36/42 (45:59). 10. Southampton 33/41 (39:44). 11. Bournemouth 35/41 (50:63). 12. Leicester City 34/40 (42:54). 13. Watford 34/40 (37:55). 14. Stoke City 35/40 (37:50). 15. Burnley 35/39 (35:49). 16. Crystal Palace 36/38 (46:61). 17. Hull City 35/34 (36:67). 18. Swansea City 35/32 (40:69). 19. Middlesbrough 35/28 (26:45). 20. Sunderland 34/21 (26:60).